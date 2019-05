Ballottaggi, a Caltanissetta la conta dei voti è alla fine mentre si accede lo scontro

Sarà Michele Giarratana il primo nome che si vedrà nella scheda elettorale per il ballottaggio, sotto Roberto Gambino ed il simbolo del Movimento Cinque Stelle. Ieri l'estrazione a Palazzo Del Carmine. A meno di un chilometro più in là dal comune, alla scuola San Giusto, il primo circolo in viale Regina Margherita, il giudice David Salvucci sta ultimando la conta dei voti prima di chiudere e decidere ufficialmente l'attribuzione dei seggi che al momento sembra essere sempre più ad interpretazione.

Il nodo è se chi vince prenderà 14 o 15 consiglieri, nell'ultimo caso salterebbe tra gli altri il seggio ai «Riformisti» lista a sostegno di Salvatore Messana. Si racconta di parecchia agitazione a centro sinistra che oltre al danno di non avere in ballottaggio il sindaco appoggiato Salvatore Messana, subirebbero anche la beffa di restare fuori.

Se dovesse vincere Giarratana, Roberto Gambino non avendo raggiunto il 20 per cento al primo turno non entrerebbe in consiglio perché quarto degli eletti della sua lista ed i seggi assegnati sarebbero tre.

L'articolo integrale nell'edizione della Sicilia Orientale del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE