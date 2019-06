Elezione del presidente di M5s a Caltanissetta, minoranza indecisa sulla strategia

Decideranno alla riunione di questa sera cosa fare. Come andare all'incontro con il capo gruppo del Movimento Cinque Stelle Gualtiero Guarino e presentare la loro posizione. Si parla della presidenza del consiglio comunale che sarà votata giovedì 13 nella seduta convocata appositamente.

Si erano presi due settimane di tempo per riflettere e confrontarsi all'interno e tra maggioranza ed opposizione. Una sola riunione lunedì alla quale non hanno preso parte Oscar Aiello, Calogero Adornetto, Oriana Mannella. Si presenta così spaccata questa minoranza che diserta le riunioni convocate. Cerca di buttare acqua sul fuoco Michele Giarratana di Caltanissetta Protagonista.

«Non abbiamo ancora deciso niente - dice - perché dobbiamo essere tutti assieme, la riunione è stata interlocutoria tutte le ipotesi sono ancora in piedi, sia per il voto, le modalità, ed anche la candidatura. L'opposizione deve essere al completo per decidere. Alcuni colleghi consiglieri erano assenti dunque faremo una riunione dove mi auguro che tutti possano essere presenti».

