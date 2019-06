Il sindaco incontra la città: "Riaprire il centro storico di Caltanissetta"

Riaprire il centro storico, uno tra tutti gli argomenti che sono usciti fuori dalla riunione con i cittadini che il sindaco Roberto Gambino ha organizzato insieme alla sua giunta nel chiostro della biblioteca Scarabelli.

«L'isola pedonale è illegittima ovvero illegale» così il rappresentante dei commercianti Vincenzo D'Oca, ha inoltre dato anche un ultimatum entro 15 giorni al sindaco per la riapertura. La richiesta è l'apertura immediata di Corso Vittorio Emanuele e Corso Umberto.

Sulla stessa scia Antonio Gruttadauria che ha parlato di incentivi per le nuove attività a breve e lungo termine, ha proposto sgravi fiscali ed per il lungo periodo ripopolare il centro storico ed incentivare la gente ad abitare in centro storico. L'incontro come ha detto il sindaco nell'incipit sarà utile per creare dei gruppi di lavoro tematici. Un dibattito aperto che però per la maggior parte del tempo ha trattato del centro storico.

L'articolo nell'edizione della Sicilia Orientale del Giornale di Sicilia

