A Caltanissetta nasce un nuovo gruppo politico pro-Gambino

La politica non va in vacanza, anzi sembra che si stia muovendo qualcosa. Un gruppo di professionisti nisseni, di svariate estrazioni sociali, sembrerebbe che si stiano organizzando per creare un movimento politico per supportare le iniziative dell'amministrazione.

Lo fanno per il bene della città. Non vogliono uscire allo scoperto, ma la cosa è certa. Per adesso stanno raccogliendo adesioni persone per dare un contributo. Uscire dai lamentatoi dei social e sbracciarsi. Medici, avvocati, impiegati di varie estrazioni culturali con ideologie politiche diverse, questa la novità del movimento che non ha ancora un nome.

Ma non sarà solo un gruppo di supporto al sindaco Gambino per realizzare assieme quell'idea di città che ha proposto durante la campagna elettorale, ma anche una compagine politica di supporto che potrebbe raccogliere alcune adesioni anche all'interno del consiglio comunale. Nel gruppo di opposizione sono già due i consiglieri comunali interessati al progetto che stanno cominciando a discutere con i promotori del gruppo per vedere che margini di supporto ci possano essere.

