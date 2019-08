Riduzione dei gettoni di presenza al consiglio comunale di Caltanissetta

È stata breve la pausa estiva per il consiglio comunale che domani riprenderà la sua attività. I lavori erano finiti il 6 agosto scorso, giorno dell'approvazione del bilancio preventivo. Il presidente del consiglio comunale Giovanni Magrì parla del lavoro che dovrà essere svolto a medio termine. Racconta vizi e virtù di un consiglio comunale diverso, con una maggioranza granitica ed un'opposizione che tenta in tutti i modi di farsi sentire.

Intanto il primo atto dovuto che dovrà essere compiuto per legge è quello della riduzione del gettone di presenza dei consiglieri. Infatti oltre al taglio dell'indennità spontaneo da parte di amministratori e presidente del consiglio adesso tocca «ob torto collo» anche ai consiglieri eletti.

Un voto che poco potrà far discutere in quanto imposto dalla legge. Si passerà da un gettone di 42 euro ad uno di circa 35 un parametro valido per tutti i consigli comunali. La legge prevede l'approvazione con una delibera di consiglio.

