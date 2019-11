Caltanissetta, i problemi del quartiere San Luca all'esame della giunta

Si sono incontrati e hanno avuto un chiarimento, al termine del quale il presidente del comitato di quartiere San Luca, Nello Ambra, si ritiene soddisfatto di quanto emerso dal colloquio con il vice sindaco Grazia Giammusso e l'assessore Marcello Frangiamone per la risoluzione dei problemi del quartiere. dove vivono oltre cinquemila nisseni.

"Dopo un civile chiarimento - spiega Nello Ambra - è stato possibile dare vita ad una sorta di fronte comune tra l'amministrazione comunale e il direttivo del comitato San Luca. Insieme al vice sindaco e all'assessore ai Lavori pubblici, il vice presidente del comitato di quartiere Enzo Palmeri e il consigliere Michele Fodera abbiamo effettuato un sopralluogo nel popoloso quartiere e sono emersi interessanti spunti di intervento per venire incontro alle esigenze degli abitanti per un quartiere vivibile. Ritengo sia stato molto utile questo sopralluogo collegiale per consentire ai rappresentanti della giunta di rendersi conto delle macroscopiche criticità del quartiere che vanno affrontate e risolte con urgenza. Prossimamente gli amministratori incontreranno gli esperti dell'Ufficio tecnico per valutare la situazione dopodiché ci daranno le prime risposte. Ai due assessori abbiamo prodotto la copia del documento consegnato al Protocollo del comune lo scorso 30 luglio, relativo all'elenco delle priorità del quartiere".

