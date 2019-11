Caltanissetta, l'ex sindaco Messana leader del movimento Italia Viva

Italia Viva ha iniziato in provincia di Caltanissetta il proprio percorso per il quale l'ex premier Matteo Renzi ha voluto che nascesse. Leader locale di quello che per il momento resta un movimento, in attesa che si trasformi in partito strutturato, è l'ex sindaco Salvatore Messana.

La nascita di Italia Viva ha suscitato anche nel capoluogo nisseno l'interesse di molti cittadini che si sono avvicinati al progetto e di alcuni politici che intendono avviare questa nuova esperienza riformatrice e qualche scossa a Palazzo del Carmine anche se non tutti l'anno avvertita. Per il momento si tratta di un processo fondativo di un soggetto politico che muove i primi passi, soggetto che mira ad essere un laboratorio di idee innovative e per questo riformatrici.

«La politica deve tornare ad essere lo strumento per disegnare una visione del mondo e della società italiana recita una nota a firma dei quattordici proponenti - purtroppo dobbiamo constatare che gli attori della politica attuale non sempre sono riusciti a farlo, facendo prevalere quasi sempre le ragioni della costruzione del consenso a quelle della costruzione del paese». Ma chi sono questi proponenti. Oltre al farmacista, in stresso ordine alfabetico come gli stessi firmano la prima nota: Pierluigi Borsalino, Vincenzo Calandruccio, Felice Diierna, Rosario Di Proietto, Dario Giambarresi, Giuseppe Lucchese, Maurizio Giunta, Giuseppe Gruttadauria, Giuseppe Lo Coco, Fabio Mastrosimone, Massimiliano Petronio, Oreste Petronio e Giulio Testaquatra.

