Caltanissetta, autovelox in via Due Fontane. Ma è polemica: "Limite di velocità basso"

Nuovo scontro politico tra Caltanissetta e San Cataldo sulla vicenda autovelox in via Due Fontane. Il vice segretario provinciale di Fratelli d'Italia, Valerio Ferrara, da circa due mesi attende un incontro con l'assessore ai Lavori Pubblici Marcello Frangiamone.

Lo scorso ottobre, lo stesso Ferrara, aveva espresso il proprio dissenso in merito agli autovelox posti sull'arteria principale che collega San Cataldo e Caltanissetta, via Due Fontane.

Valerio Ferrara ha affermato che il problema in sé per sé non sono gli autovelox bensì il limite di velocità posto che risulti essere basso (50 chilometri l'ora) lasciando ben capire che il Comune di Caltanissetta voglia fare cassa con i risparmi dei sancataldesi. Così, il vicesegretario di FdI ha lanciato un appello all'assessore di competenza, al fine di incontrarsi per parlare della possibilità di aumentare il limite di velocità, senza causare incidenti e il blocco della mobilità.

L’articolo nell’edizione di Caltanissetta del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE