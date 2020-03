Caltanissetta, 5 sedute di consiglio comunale ma senza la presenza del pubblico

Il consiglio comunale prende precauzioni ma non si ferma. Ai tempi del coronavirus e dell'emergenza contagio la conferenza dei capi gruppo - non al completo - e il presidente del consiglio comunale hanno caledarizzato alcune sedute di consiglio.

Il 12 , 19, 23, 26 ed 30 marzo cinque i punti all'ordine del giorno Piano di miglioramento dei servizi della Polizia locale 2020-2022, Mozione: conferimento cittadinanza onoraria senatrice Lialiana Segre, Edicole come sportelli decentrati del comune, misure di prevenzione per la salute pubblica dei cittadini nisseni, in concomitanza dell'epidemia del cronavirus ed infine la discussione sui vincoli urbanistici.

I presidenti delle commissioni consiliari ricevuti da Giovanni Magrì hanno deciso di ridurre il numero delle commissioni di non ascoltare soggetti esterni e di rispettare le distanze di sicurezza un metro tra un consigliere e l'altro, una sedia si e una sedia no.

