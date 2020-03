Coronavirus, il sindaco di Delia: "Il mio video virale perchè la gente in strada è ovunque"

«Mi sono arrabbiato e ho richiamato all’ordine quelle persone che fanno finta che il problema non esista. Tutti podisti improvvisi, tutti superficiali. Sono pochi ma non devono esserci. Il mio video è diventato virale, perchè questo nostro problema è di tutti i comuni. Pensano che il problema sia degli altri, ma i morti sono reali». Lo ha detto a Centocittà, su Radiouno, il sindaco di Delia, Gianfilippo Maria Bancheri, autore del video su Facebook diventato virale.

Quattro minuti in cui, il sindaco, al secondo mandato, agitava la sua furia contro chi a casa proprio non riesce a starci, nemmeno in tempo di epidemia.

© Riproduzione riservata