Caltanissetta, la giunta devolve 20mila euro alla Croce Rossa

È di 20 mila euro il contributo che la giunta comunale di Caltanissetta a titolo personale ha dato alla Croce Rossa. Sono i tagli alle indennità degli amministratori accumulati in un anno di risparmi. Questo il primo atto in attesa, che pare sarà breve, come ha annunciato il sindaco nel suo video quotidiano, che arrivino i contributi statali e regionali.

Tra l'altro l'assessore alle finanze Luciana Camizzi sta studiando un piano, anche questo anticipato dal sindaco in diretta, per agevolare le famose partite Iva, i piccoli imprenditori che riguarda alcuni sgravi fiscali ed è al vaglio anche una forma di auto per attuare la cassa integrazione in deroga. Non tutti le somme disponibili in bilancio saranno infatti stanziate per l'emergenza alimentare, in soldoni non tutti i soldi a disposizione del comune andranno ai beni di prima necessità, perché già arrivano dalle somme stanziate da governo e regione, ma saranno destinati agli aiuti economici di altra natura per pensare alla ripartenza.

Questo quanto deciso dall'amministrazione Gambino ed in via di definizione in queste ore.

