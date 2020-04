Caltanissetta, i fondi dell'emergenza sociale in un maxi-emendamento in bilancio

Con un maxi emendamento sarà inserita nel bilancio del Comune la somma di un milione di euro in arrivo dalla Regione per l'emergenza sociale. Questa la decisione presa dalla conferenza dei capi gruppo che si è riunita in aula consiliare per rispettare le misure di sicurezza anticontagio.

Presenti oltre al presidente Giovanni Magri e al segretario generale Raimondo Liotta, i capigruppo di opposizione Gianluca Bruzzaniti, Oscar Aiello, Salvatore Mazza, Oriana Mannella, Calogero Adornetto e Toti Petrantoni.

