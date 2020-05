Nuovo giro di vite sulla movida a Caltanissetta, Gambino: "Rispettare le regole"

Troppi giovani che non rispettano le regole e distanze di sicurezza inesistenti. Accade a Caltanissetta dove sono proprio i gestori dei bar a mandare una nota al sindaco chiedendo ulteriori commenti.

Per questo motivo il prefetto ha convocato d'urgenza un comitato di ordine pubblico e sicurezza con tutte le forze dell’ordine per incrementare i controlli notturni nei locali dell’aperitivo. Intanto il sindaco fa una dura, anzi durissima reprimenda nei confronti dei giovani, troppi a dire al verità, che vanno in giro con le mascherine come se fossero accessori moda e non presidi sanitari di sicurezza e che non osservano le distanze.

L'articolo di Ivana Baiunco nell'edizione di Caltanissetta del Giornale di Sicilia

