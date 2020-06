Ospedale di Mussomeli, Mancuso (FI): "Riaprire il reparto di chirurgia"

"La riapertura del reparto di chirurgia dell’ospedale di Mussomeli, chiuso sotto il regime di lockdown a causa della pandemia da Covid-19, è una necessità non solo per la comunità di Mussomeli ma anche per tutto l’hinterland, il Vallone e tutti i paesi a sud della provincia nissena e delle altre province limitrofe. Tra parti sociali, operatori del settore e cittadinanza, facciamo fronte affinchè sia riaperta la chirurgia".

Lo afferma in una nota il deputato di Forza Italia all’Ars, Michele Mancuso. "Non dimentichiamoci inoltre - aggiunge Mancuso, coordinatore di Forza Italia nella provincia di Caltanissetta - quanto fondamentale sia la riapertura anche del reparto di pediatria, da tanto tempo chiuso, il quale però garantirebbe non solo un servizio di stretta necessità, ma anche un’opportunità di rilancio per l’intero nosocomio. Sono certo della collaborazione e dell’interesse della direzione strategica aziendale, la quale anche questa volta accoglierà il nostro appello".

