Pd Sicilia, a Caltanissetta la prima direzione regionale dopo l'elezione di Barbagallo

La prima direzione del Partito Democratico siciliano, dopo la proclamazione del segretario regionale Anthony Barbagallo dello scorso 18 luglio a Morgantina, si terrà domani 24 agosto, alle 17, in via Delle Calcare a Caltanissetta.

La presenza del ministro per il Sud, Peppe Provenzano, sarà per il segretario regionale lo spunto per discutere - in direzione - dell’attenzione che il Partito Democratico sta dedicando al Mezzogiorno d’Italia e alla Sicilia, in particolare.

"Due le misure del Governo nazionale, fortemente volute dal PD, su cui concentrare l’attività politica in Sicilia: la fiscalità di vantaggio - dice Barbagallo - che prevede, tra le altre cose, un abbattimento dei contributi del 30% per le nuove assunzioni e il piano "Italia Veloce", con un plafond di 17,7 miliardi di euro a disposizione per migliorare le infrastrutture ferroviarie e stradali in Sicilia, al fine di colmare il gap Sud-Nord e garantire equità di mobilità ai residenti siciliani". All’ordine del giorno anche l’elezione del nuovo presidente della Direzione regionale e la situazione politico-amministrativa.

