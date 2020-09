Troppi disservizi all'ospedale di Caltanissetta, i consiglieri: "Riaprire la Rsa"

Disservizi, disfunzioni un modo per dare voce ai cittadini nisseni ed alle categorie più deboli. Questo il senso del consiglio comunale straordinario che si è tenuto in collegamento remoto ieri sino a tarda sera.

La proposta nata dal gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle per discutere dei problemi che riguardano la sanità nissena nel post covid. Presenti numerosi i consiglieri di maggioranza e pochi di opposizione. A fare la differenza sull’ordine dei lavori Annalisa Petitto del Pd e Tilde Falcone di «Diventerà Bellissima». Una discussione lunga ed articolata ricca di quesiti, domande per le quali l’Asp si è riservata mezz’ora per rispondere.

