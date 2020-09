Entro oggi la presentazione delle liste, cinque comuni nisseni si preparano al voto

Sembra quasi incredibile ma a 24 ore dalla presentazione delle liste in quasi tutti i paesi nisseni al voto i giochi non sono per nulla fatti. Tranne che a Mussomeli, dove i nomi dei candidati alla guida della città si conoscono dall’inizio dell’anno, nel resto dei paesi al chiamati al voto le liste si stanno chiudendo in queste ore.

Ci sarà tempo fino ad oggi per decidere sfidanti, comporre le liste, presentare nomi e simboli. Probabilmente, l’impreparazione nell’approntare le candidature dipenderebbe più che altro alle incertezze provocate dal Covid.

L'articolo di Giuseppe Taibi nell'edizione di Caltanissetta del Giornale di Sicilia

