Sistema Montante, l'assessore Armao: "Mai ricevute pressioni da lui"

"C'era un clima di ostilità che io percepivo, un clima teso, ma non ho mai ricevuto pressioni, minacce o richieste da Antonello Montante". Lo ha detto l'assessore regionale all'Economia e vice presidente della Regione Gaetano Armao, chiamato oggi a deporre come teste, nel processo sul cosiddetto che si celebra con rito ordinario nei confronti di 17 imputati, riferendosi al periodo in cui faceva parte della giunta guidata da Raffaele Lombardo.

Armao, durante il controesame dell'avvocato Giuseppe Panepinto, ha ribadito che per lui esisteva un "Sistema Lumia" e non un "Sistema Montante". "Ho incontrato Antonello Montante - ha continuato l'assessore - due o tre volte e da lui non ho mai ricevuto richieste". La prossima udienza è fissata per il 9 novembre.

