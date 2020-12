Amianto nelle miniere, è rivolta a Caltanissetta

"Vogliono far diventare la nostra città la pattumiera della Sicilia". Così Roberto Gambino, sindaco di Caltanissetta, si esprime contro la decisione del governo regionale che ha individuato tre miniere come luogo per lo stoccaggio dell'amianto.

Sono Bosco Palo a San Cataldo, Milena e Pasquasia. Quest'ultima si trova in provincia di Enna, ma è vicina a Caltanissetta. La Regione dal canto suo assicura che le tre aree sono sicure e che non ci saranno conseguenze per la salute pubblica.

A protestare sono tutti e 22 i sindaci del Nisseno, che sono stati anche sentiti dalla commissione Ambiente dell'Ars.

