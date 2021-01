Nucleare, il sindaco di Caltanissetta convoca la conferenza dei primi cittadini del comprensorio

"Vogliono far diventare il centro Sicilia la pattumiera d’Italia quando invece prima era il granaio della penisola. Noi non ci stiamo, non siamo una discarica". Lo ha affermato il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino che ha convocato una riunione urgente della conferenza dei sindaci del comprensorio sanitario dopo aver appreso la notizia che è stato individuato un sito, nel territorio di Butera, per depositare scorie nucleari.

La riunione si terrà giovedì 7 gennaio alle 12. L’azione è anche rivolta contro l’individuazione da parte del governo nazionale di altri siti nelle basse Madonie. Gli amministratori non escludono di ricorrere a delle azioni eclatanti.

