Nucleare, il sindaco di Butera: "No a sito per scorie, scelta scellerata"

Il sindaco di Butera, Filippo Balbo, si schiera contro il deposito di scorie nucleari che potrebbe essere costruito nella piana di Gela, tra i paesi di Butera, Riesi e Licata. "In quel luogo oggi ci sono alcune delle migliori cantine della Sicilia e dell’Italia, si coltiva uva di qualità, pesche, olive - spiega il primo cittadino -. Chi ha fatto questa scelta sicuramente non è mai stato a Butera, noi ci opporremo con tutti i mezzi a questa scelta scellerata".

Balbo, pediatra che ha lavorato a Gela, non concede alcuno spiraglio nella sua decisione: "Abbiamo per anni subito l'inquinamento del polo petrolchimico e lo subiremo ancora per lungo tempo, adesso si pensa di portare qui le scorie nucleari ma noi non abbiamo alcuna intenzione di concedere nulla e insieme con la Regione e con i sindaci degli altri paesi ci opporremo con tutte le forze. Non è questo il futuro della nostra costa".

"La cosa più incredibile - aggiunge il sindaco del comune del nisseno - è che siamo venuti a conoscenza di questa storia dalla stampa e nessuno ci ha avvertito prima delle intenzioni. Non è questo il futuro per la provincia di Caltanissetta e per Butera". ITALPRESS

© Riproduzione riservata