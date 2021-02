Falcone in visita nel Nisseno: "Strade abbandonate da decenni"

Dai centri del Vallone fino a Riesi e Mazzarino: sono le tappe percorso dall'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, sulle strade provinciali del Nisseno, "abbandonate da decenni - dice -. L'obiettivo è programmare interventi strutturali e risolutivi". Giovedi' alle 10.30, a Palermo, l'assessore ha convocato il capo del Genio civile Duilio Alongi e i tecnici per accelerare sul risanamento di questa viabilità.

"Voglio ringraziare l'onorevole Michele Mancuso che ci ha guidato nella visita - ha aggiunto Falcone - iniziata dalla disastrata Sp 121 e poi lungo la Sp 112 fino a Villalba".

Poi sopralluogo sulla Sp 16 per Mussomeli e per Sutera, con un sopralluogo all'ascensore per monte San Paolino, "finora emblema di spreco e incompiutezza. Il governo Musumeci ha già stanziato 50 mila euro che serviranno per una prima fase manutentiva dell'opera". A seguire, una ricognizione sulla Sp 16-bis per Campofranco "le cui pessime e pericolose condizioni - conclude Falcone - impongono un intervento in via prioritaria".

