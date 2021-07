Troppi casi di Coronavirus a Gela, il sindaco: "Chiederò il green pass per le riunioni con gli assessori"

"Chiederò il green pass per le riunioni della giunta a tutti gli assessori. Bisogna comprenderlo una volta per tutte: la vaccinazione, allo stato attuale, rimane l'unico strumento a nostra disposizione per uscire da questa terribile condizione pandemica. E noi gelesi che abbiamo pagato un prezzo troppo alto, dovremmo essere i primi a capirlo". Lo ha detto il sindaco di Gela Lucio Greco.

Nel comune del nisseno attualmente i contagiati sono 763 contro i 63 del capoluogo. Ieri comunque, alla luce dei nuovi parametri, la Regione ha revocato la zona rossa.

"Adesso che abbiamo scongiurato il pericolo della zona rossa, che stava mettendo in ginocchio tutta la città - ha aggiunto il sindaco -, è arrivato il momento di prendere decisioni serie e coraggiose. Ognuno di noi deve fare la propria parte e spero che il Presidente del consiglio comunale, Totò Sammito, faccia altrettanto per le sedute del civico consesso. Starò anche molto attento al controllo sanitario di tutti gli impiegati comunali, specialmente di coloro che sono a contatto con il pubblico. La zona bianca non è un liberi tutti, occorre prudenza, in tutti i contesti".

© Riproduzione riservata