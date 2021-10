Amministrative a Vallelunga Pratameno, tre candidati sindaci: ecco le liste

Sono tre i candidati che si contenderanno l'incarico di nuovo sindaco di Vallelunga Pratameno. Si tratta dell’ex assessora Samanda Ministeri; il medico Giuseppe «Pippo» Montesano, già sindaco per tre mandati non consecutivi, e Liborio Ognibene, ex senatore di Forza Italia.

Le liste elettorali del Comune di Vallelunga Pratameno

Candidato sindaco Samanda Ministeri

Vallelunga Domani: Mario Di Gangi, Chiara Pacino, Graziella Granatella, Lucrezia La Paglia, Paolino La Paglia, Gloria Lanzalaco, Cosimo Vullo, Rosario Sanfratello, Francesca Insinna, Salvatore Tona. Assessori designati: Mario Di Gangi Mario e Graziella Granatella.

Candidato sindaco Giuseppe «Pippo» Montesano

Siamo Vallelunga: Rosariela Cammarata, Roberto Emmanuele, Vincenza Giambelluca, Palmida Grasso, Rosolino Gulino, Rosa Izzo, Raimondo Polizzi, Carola Tubolino, Massimiliano Valenza, Sergio Vilardo, Letizia Vullo, Silvio Zuzzè. Assessori designati: Rosa Izzo, Roberto Emmanuele.

Candidato sindaco Liborio Ognibene

Progetto Vallelunga: Giovanna Biondo, Caterina Leone, Oscar Lisciandra, Benedetto Ognibene, Rosa Ognibene, Rosanna Ognibene, Vincenzo Ognibene, Salvatore Ognibene, Vincenzo Privitera, Salvatore Ruffino, Rosario Tagliarini, Giusi Vullo. Assessori designati: Giovanna Biondo e Vincenzo Ognibene.

