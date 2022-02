Gela, in distribuzione le tessere Ast 2022 per i cittadini invalidi: il calendario

A Gela sono in distribuzione le tessere Ast 2022 per i cittadini invalidi. Lo ha fatto sapere l'amministrazione del Comune in provincia di Caltanissetta, pubblicando l'avviso sul proprio sito internet.

"Si informa la gentile cittadinanza che è possibile ritirare le tessere di trasporto pubblico Ast in favore degli Invalidi, rilasciate per l'anno 2022, presso il Settore Servizi Sociali, entrata da via Donizetti (ingresso ufficio elettorale)", sta scritto nella nota.

Bisognerà, però, rispettare il calendario che è stato pubblicato. Giovedì 24 febbraio potranno recarsi i cittadini le cui iniziali del cognome vanno dalla A alla E, venerdì 25 febbraio dalla F alla K, lunedì 28 febbraio dalla L alla Q e martedì 1 marzo dalla R alla Z. Gli orari di ricevimento per il rilascio delle tessere sono dalle 8,30 alle 12,30.

