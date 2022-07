Emergenza idrica a Gela, il sindaco scrive a Musumeci: "Cittadini esasperati"

Permane l'emergenza idrica a Gela. La distribuzione dell'acqua in città è ancora difficile a causa della mancata erogazione in alcuni quartieri e ai guasti. Il sindaco Lucio Greco invoca chiarezza e auspica una pronta risoluzione del problema che sta creando molti disagi ai cittadini.

"E’ ancora emergenza idrica in città. Comprendo perfettamente l’esasperazione - scrive Greco in un post sulla sua pagina social - , e ho scritto al presidente della Regione Sicilibna Nello Musumeci, agli assessori Marco Falcone e Daniela Baglieri, all’ATI e alla Prefettura per chiedere che si dispongano tutti gli opportuni accertamenti e tutte le verifiche necessarie per fare chiarezza sui motivi. Il Governatore - chiede il primo cittadino rivolgendosi al governatore della Sicilia - deve fare da mediatore e organizzare al più presto un incontro alla presenza di Caltaqua e Siciliacque".

"Non è possibile che i cittadini di Gela continuino a pagare per le inadempienze delle due società e a soffrire a causa di questa penuria di acqua, tra l’altro nel periodo più caldo dell’anno. Devono risolvere immediatamente il problema, qualunque esso sia, e devono adottare tutti gli accorgimenti affinché non si ripresenti più".

