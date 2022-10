Caltanissetta, scontro sull'uso dell'ex ospedale: corso di laurea in Medicina o uffici dell'Asp?

«L'ex ospedale Vittorio Emanuele dovrà essere la sede del corso di laurea di medicina e chirurgia. Lo dovrà essere per destinazione d’uso e perché la storia della struttura lo impone». Lo ha detto il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino dopo il provvedimento del direttore generale dell’Asp Alessandro Caltagirone che avrebbe deciso di utilizzare quei locali come uffici dell’azienda sanitaria.

«Il provvedimento del direttore generale dell’Asp in ossequio ad una delibera dell’ex governo regionale - continua Gambino - stabilisce di spostare gli uffici dell’azienda sanitaria in viale regina Margherita in nome di una spending review dell’ultima ora. Noi abbiamo impugnato il provvedimento che se ne infischia della storia dei luoghi e delle esigenze dei territori. Carte alla mano, venerdì abbiamo notificato il ricorso al Tar redatto dall’avvocato del comune Daniela Sollima. Noi andiamo avanti con i fatti e non ci fermeremo sino a quando non raggiungeremo l’obiettivo».

