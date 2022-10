Ars, Di Paola sceglie Caltanissetta: entrano Schillaci a Palermo e Ardizzone a Catania

Nuccio Di Paola, referente per la Sicilia del Movimento 5 Stelle ed eletto all'Assemblea regionale siciliana in tre circoscrizioni, sceglie il seggio di Caltanissetta.

«Siamo pronti - dichiara - per l’imminente ripresa delle attività all’Ars, anche se, per la verità, non ci siamo mai fermati. Il governo Schifani troverà in noi una corretta, ma intransigente opposizione. Per quanto riguarda la mia scelta del seggio all’Ars, ho ascoltato tutto il M5S e alla fine ho deciso che la scelta più giusta sia quella di optare per quello di Caltanissetta. Ringrazio tutti i candidati, gli attivisti e i simpatizzanti del Movimento per l’apporto dato. Se oggi siamo qui a parlare di un risultato più che lusinghiero e imprevedibile fino a qualche mese prima delle elezioni si deve a tutti loro e alle scelte fatte insieme al Presidente Giuseppe Conte. A tutti i candidati, ai cittadini attivi e agli eletti dico di continuare a fare squadra, lo dobbiamo a tutti i siciliani che sostengono il M5S».

Di Paola era candidato anche a Catania e a Palermo. Lascia spazio, così, alla palermitana Roberta Schillaci e alla catanese Martina Ardizzone.

Ars, ecco i 70 deputati del Parlamento siciliano: i nomi e le foto Giusi Savarino - Fratelli d’Italia Giuseppe Catania - Fratelli d’Italia Gaetano Galvagno Dario Letterio Daidone - Fratelli d’Italia Pino Galluzzo - Fratelli d’Italia Alessandro Aricò Marco Intravaia - Fratelli d’Italia Fabrizio Ferrara - Fratelli d’Italia Giorgio Assenza - Fratelli d’Italia Giovanni Luca Cannata - Fratelli d’Italia Nicolò Catania - Fratelli d’Italia Elvira Amata Giuseppe Zitelli - Fratelli d’Italia Renato Schifani - Forza Italia Riccardo Gallo - Forza Italia Margherita La Rocca Ruvolo - Forza Italia Michele Mancuso - Forza Italia Marco Falcone - Forza Italia Nicola D’Agostino - Forza Italia Luisa Annunziata Lantieri - Forza Italia Bernadette Grasso - Forza Italia Gianfranco Miccichè - Forza Italia Edy Tamajo - Forza Italia Gaspare Vitrano - Forza Italia Riccardo Gennuso - Forza Italia Stefano Pellegrino - Forza Italia Luca Sammartino - Lega Giuseppe Laccoto - Lega Vincenzo Figuccia - Lega Mimmo Turano - Lega Marianna Caronia - Lega Carmelo Pace - Dc Nunzia Albano - Dc Ignazio Abbate Serafina Marchetta - Dc Roberto Di Mauro - Mpa Giuseppe Lombardo - Mpa Giuseppe Carta - Mpa Giuseppe Castiglione - Mpa Anthony Barbagallo - Pd Michele Catanzaro - Pd Giovanni Burtone - Pd Fabio Venezia - Pd Antonello Cracolici - Pd Mario Giambona - Pd Valentina Chinnici - Pd Nello Dipasquale - Pd Tiziano Fabio Spada - Pd Dario Safina - Pd Angelo Cambiano - M5S Jose Marano - M5S Antonino De Luca - M5S Adriano Varrica - M5S Luigi Sunseri - M5S Stefania Campo - M5S Carlo Gilistro - M5S Cristina Ciminnisi - M5S Nuccio Di Paola - M5S Cateno De Luca - Sud chiama Nord Ludovico Balsamo - Sud chiama Nord Davide Vasta - Sud chiama Nord Pippo Lombardo - Sud chiama Nord Alessandro De Leo - Sud chiama Nord Ismaele La Vardera - Sud chiama Nord Salvatore Geraci - Sud chiama Nord

© Riproduzione riservata