Montante, Crocetta e Catanzaro: prescritta l’accusa di corruzione a Caltanissetta

Arrivano altre prescrizioni al maxi processo sul «sistema Montante» che si celebra al tribunale di Caltanissetta. Il presidente Francesco D’Arrigo, a conclusione dell’udienza di ieri, ha comunicato che è arrivata la prescrizione per l’ex presidente della Regione, Rosario Crocetta, l’ex leader degli industriali siciliani Antonello Montante e per l’imprenditore agrigentino Giuseppe Catanzaro. I tre sono imputati nel secondo filone processuale, quello dedicato ai rapporti tra la politica e Montante.

L’accusa che veniva mossa loro è di concorso in corruzione. Resta in piedi per i tre l’accusa di concorso in associazione a delinquere, dunque non escono definitivamente dal processo ma cade solo un’accusa che comunque farà gioco nel computo finale della pena.

