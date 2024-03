Gela, è morta Elisa Nuara: avvocato che amava la politica e che fu vicesindaco di Crocetta

Tantissimi i messaggi dal mondo della politica, primo tra tutti, quello di Crocetta: «Ci lascia una donna eccezionale – scrive – che ha dedicato tutta la sua vita all’impegno sociale e civile, alla lotta contro l’illegalità al rispetto delle leggi. Lo ha fatto in tutte le fasi della sua esistenza, da semplice cittadina, da assessore, da avvocato antiracket, e da giudice del Consiglio di Giustizia Amministrativa di Sicilia. Di lei ho apprezzato la coerenza e la profonda capacità di sapere leggere dentro i fatti della vita e della società. Una perdita per la Sicilia. Un grande dolore personale per me. Ai figli Giancarlo e Fabrizio, al Marito, alla sorella ed ai familiari tutti, la mia vicinanza ed il mio affetto».

Il consigliere Gaetano Orlando scrive: «Oggi è venuta a mancare Elisa Nuara storica compagna del Pd e, per molti anni, sua degna rappresentante sia come consigliere comunale che come assessore. Veramente dispiaciuto e basito a nome mio, del partito che, al comune, come PDdrappresento, porgo le mie più sentite condoglianze ai familiari tutti. Dio l'accolga in pace». Grande commozione anche nella scuola in cui insegnava: «Tutta la comunità scolastica del Lugi Sturzo si unisce a questo immenso dolore per la perdita della carissima collega e stimatissima docente Elisa Nuara. Resterai sempre nei nostri cuori».