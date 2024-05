Caltanissetta e Enna, emergenza idrica infinita

Quella che si sta registrando a Caltanissetta e ad Enna, sembra una crisi idrica senza fine. Quattro guasti, in pochi giorni, nei due capoluoghi di provincia e in diversi comuni, hanno messo in ginocchio interi territori. Nonostante l’ultimo guasto verificatosi all’Ancipa, sia stato riparato da Siciliacque, in tempi piuttosto rapidi, la distribuzione dell’acqua lascia a desiderare. Molte zone di Caltanissetta e Enna, fino a ieri sera (8 maggio 2024) erano ancora senz’acqua.

In alcuni casi, l’acqua manca da 11 giorni. E il sindaco nisseno, Roberto Gambino, ancora una volta, è andato su tutte le furie, anche perché solo ieri, dopo l’ennesimo sfogo, ha finalmente ricevuto una telefonata dalla Regione. A contattarlo, dopo che il sindaco lunedì scorso aveva chiesto al presidente Schifani, di intervenire, è stato il dirigente generale della Protezione Civile in Sicilia, Salvo Cocina.

