Nel primo exit poll per le comunali a Caltanissetta Walter Tesauro, candidato del centrodestra, è in vantaggio con una forchetta tra 37 e 41%, seguito da Annalisa Petitto, del centrosinistra, con 30-34%. Sono i dati del Consorzio Opinio Italia per la Rai. Roberto Gambino (M5s), con 21-25%, è terzo. Chiude Angelo Failla con una forbice tra il 3 e il 5 per cento.