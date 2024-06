Amministrative, ballottaggi a Caltanissetta: niente campo largo con il M5S

Non ci sarà il campo largo al ballottaggio delle amministrative a Caltanissetta per l’elezione del sindaco. Il sindaco uscente del M5s Roberto Gambino, che al primo turno ha ottenuto il 28% dei voti, non ha infatti trovato alcun accordo nè con la candidata del centrosinistra Annalisa Petitto nè con quello del centrodestra Walter Tesauro che vanno al ballottaggio del 23 e 24 giugno.

Walter Tesauro, 62 anni, avvocato, candidato del centrodestra, che al primo turno ha ottenuto 10.052 voti (34,42%) è sostenuto dalle liste Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega-Udc, Democrazia cristiana, Azzurri per Caltanissetta-Tesauro Sindaco, Giovanna Candura-Riprendiamo il cammino-Caltanissetta 2030, Noi Moderati.

La squadra di assessori che lo accompagnerà al ballottaggio è la stessa che aveva annunciato in occasione del primo turno delle elezioni. Qualora dovesse vincere dunque entreranno a far parte della sua giunta Calogero Adornetto, Forza Italia, Guido Del Popolo in quota lista del sindaco, Gianluca Bruzzaniti e Toti Petrantoni per Fratelli D’Italia, Giovanna Candura vice sindaco, Oscar Aiello Lega, Angelo Fasulo, di Gela, e Saverio Romano, di Palermo in quota Noi Moderati, Gero Valenza, di Mussomeli, in quota Dc.