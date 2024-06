Ballottaggi, a Caltanissetta in vantaggio Tesauro

Quando sono state scrutinate quasi la metà delle sezioni (26 su 56) a Caltanissetta nel turno di ballottaggio per l’elezione a sindaco è in vantaggio il candidato del centrodestra Walter Tesauro con il 55,35% sulla candidata del centrosinistra Annalisa Petitto con il 44,65%. Nel capoluogo il sindaco uscente Roberto Gambino del M5s, arrivato terzo al primo turno, aveva deciso di non sostenere nessuno dei due candidati.

A Gela, comune di 75 mila abitanti in provincia di Caltanissetta, si avvia alla vittoria il candidato del centrosinistra. Secondo il sito del Comune, quando mancano solo nove sezioni su 71 da scrutinare, Giuseppe Terenziano Di Stefano ha ottenuto 11.863 voti, pari al 61,74% delle preferenze, mentre la candidata del centrodestra Grazia Rita Cosentino, ha ottenuto 7.353 voti pari al 38,26% delle preferenze.