A Caltanissetta proclamati il sindaco e i consiglieri comunali, Tesauro indossa la fascia e si emoziona

Walter Tesauro è il nuovo sindaco di Caltanissetta. Questa mattina nel seggio numero 1 della dcuola San Giusto è avvenuta la proclamazione del primo cittadino e dei consiglieri comunali.

Questi i consiglieri di maggioranza eletti nelle liste a sostegno di Walter Tesauro: 5 per Forza Italia, Marcello Mirisola, Gianluca Micciché, Calogero Adornetto, Fabrizio Di Dio, Giovanni Lo Magno: 4 per Fratelli d’talia, Gianluca Bruzzaniti, Salvatore Petrantoni, Alessandra Longo, Cristian Genovese; 3 per Noi Moderati, Vincenzo Piscopo, Salvatore Mazza, Oriana Mannella; 3 per la lista Azzurri per Caltanissetta, Giovanna Mulè, Guido Del Popolo Carciopolo, Angelo Antonio Scalia. Per quanto riguarda le liste che sostenevano il candidato sindaco Annalisa Petitto, che entra di diritto in consiglio comunale, 2 seggi sono stati assegnati a Futura e Democratica, Armando Turturici e Carlo Vagginelli; 1 a Cl tutta la Vita, Felice Dierna; 1 a Orgoglio Nisseno, Luigi Bellavia, 1 a Insieme, Calogero Palermo e 1 a Fare centro con Totò Licata, Vincenzo Cancelleri. Infine Roberto Gambino, sindaco uscente, è stato eletto in quota alla lista Gambino Sindaco e Federica Scalia in quota al Movimento 5 Stelle.