Siccità, il sindaco di Caltanissetta chiede aiuto ai pozzi privati

Mentre il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro lancia dalle pagine del suo profilo Facebook un appello a tutti i cittadini per mettere a disposizione i pozzi privati, a Poggio Fiorito la zona dalla quale manca l’acqua da più di 42 giorni l’indomani dalla protesta cittadina Caltaqua ha inviato un’autobotte per fornire quattro utenze. Sergio Cirlinci il cittadino residente nella zona e promotore della protesta ha rinunciato all’autobotte perché ne aveva qualche giorno prima chiamata una privatamente e quindi ha preferito agevolare altre famiglie che erano a secco in tutto 22. Da Caltaqua fanno sapere che in contrada Niscima la zona limitrofa a Poggio Fiorito sempre alla periferia del capoluogo nisseno adesso le autobotti servono quotidianamente, mentre a Poggio Fiorito torneranno nuovamente le autobotti la prossima settimana.

