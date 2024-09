Lotta alla siccità, nuovi pozzi nel Nisseno

In anticipo rispetto a quanto programmato, sono stati ultimati ieri sera, 30 agosto, i lavori per l’attivazione di due pozzi privati che, grazie ad una particolare soluzione tecnica, garantiranno una portata complessiva di circa 35 litri di acqua al secondo e il recupero di perdite che potranno incrementare il beneficio sino a circa 50 litri al secondo. A beneficiare in maniera particolare dell’attivazione dei due nuovi pozzi saranno gli utenti dei comuni di Caltanissetta e di San Cataldo. Queste risorse, infatti, andranno a compensare l’ulteriore riduzione dei prelievi previsti da settembre dall’invaso Ancipa, in esaurimento, che si sommerà a quelle precedentemente applicate a partire da marzo.

Questo intervento è stato progettato e realizzato da Caltaqua coordinato da Ati, approvato dalla Cabina di regia per l’emergenza idrica, guidata da Schifani e coordinata dal capo della Protezione civile siciliana, Salvatore Cocina e finanziato con i fondi regionali.

Oltre al revamping dei due pozzi, sono stati realizzati circa 400 metri di nuova condotta. Il sistema entrerà a regime con la fruizione dell’acqua entro 48 ore dal completamento delle manovre di attivazione.