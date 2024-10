Viabilità negata, la marcia dei sindaci nisseni per la Statale 121 chiusa da 52 anni

Viabilità negata: quattordici sindaci del nisseno marciano sulla strada statale 12 chiusa dal 1972. Il dissesto idrogeologico e il fango si accumulano anno dopo anno, superando ormai il mezzo secolo. Sono 14 chilometri che collegano Santa Caterina Villarmeosa con Marianopoli, fondamentali per tutta la Valle: consentirebbero l’accesso più rapido per il Ponte Cinque Archi e per raggiungere quindi l’autostrada.

All’iniziativa hanno aderito, oltre a centinaia di cittadini, anche i sindaci di 14 comuni del comprensorio. «Siamo qui - sottolinea il sindaco di Marianopoli Salvatore Noto - per rappresentare un territorio abbandonato. Non è accettabile che questa strada, unico accesso verso l’autostrada Palermo - Catania, sia chiusa dal 13 ottobre 1972. Da oggi l’abbandono deve finire».

Gli abitanti spesso si avventurano egualmente lungo la statale per evitare di sottoporsi a lunghi percorsi alternativi, ma quando piove la strada diventa impraticabile a causa del fango e del dissesto idrogeologico. Due anni fa l’Anas ha completato un cantiere sugli ultimi quattro chilometri del tratto interrotto ma gli altri otto continuano a essere impraticabili da 52 anni.