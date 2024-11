Salta la discussione sulla crisi idrica, i consiglieri di opposizione occupano l'aula

I consiglieri di opposizione occupano l'aula consiliare in segno di protesta contro la maggioranza per aver fatto mancare il numero legale sulla discussione di un ordine del giorno sulla crisi idrica.

«I gruppi di opposizione hanno dichiarato di occupare l’aula consiliare come forma estrema di protesta alla pessima gestione dell’emergenza idrica a Caltanissetta da parte dell’amministrazione Tesauro, - scrive Annalisa Petitto in una nota a nome di tutti i consiglieri di opposizione - avallata da un irresponsabile atteggiamento dei gruppi di maggioranza che, facendo cadere il numero legale nel corso dell’esposizione dell’ordine del giorno hanno chiesto la verifica del numero legale per bloccare finanche l’esposizione dello stesso».