Elezioni nei Liberi consorzi, a Caltanissetta spunta una scheda in più: scrutinio sospeso

A Caltanissetta sono state sospese le operazioni di scrutinio per le elezioni dei rappresentanti dei liberi consorzi comunali a causa della presenza di una scheda elettorale in più: si tratta di 27 schede anziché 26. Inoltre sarebbero emerse discrasie tra la fascia di voto di alcuni consiglieri e la scheda assegnata. In corsa per la carica di presidente ci sono i sindaci di Caltanissetta, Niscemi e Gela, Walter Tesauro, Massimiliano Conti e Terenziano Di Stefano.