Santa Caterina, controlli gratuiti per prevenire il tumore

Santa Caterina è il primo Comune della provincia ad offrire, attraverso il servizio effettuato dalla Lilt, visite gratuite ambulatoriale contro l'insorgenza di malattie tumorali. Un traguardo raggiunto dall'amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Antonino Fiaccato, che ha sottoscritto una convenzione con l'associazione per la prevenzione dei tumori.

"Si tratta di un traguardo importante per la nostra cittadina - spiega il sindaco - ho appena sottoscritto la convenzione con la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, presente su tutto il territorio nazionale in collaborazione col ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca promuove iniziative di prevenzione oncologiche primarie e secondarie che consistono non solo nel portare avanti campagne di sensibilizzazione sugli stili di vita a rischio in collaborazione con le scuole e le famiglie ma di predisporre dei veri e propri ambulatori nei quali dei medici effettueranno gratuitamente delle visite specialistiche mirate con l'ausilio di ecografi e dermoscopi a beneficio di tutti quei cittadini che aderiranno alla campagna di prevenzione contro il tumore".

