Aumenta la qualità della colonscopia, medici di Caltanissetta presentano i loro studi a Kyoto

Due studi di ricerca promossi dalla Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia degli Ospedali Riuniti Sant'Elia-Raimondi di Caltanissetta saranno presentati tramite comunicazione orale al congresso mondiale di Endoscopia Endo 2022 della World Endoscopy Organization che si terrà questa settimana dal 13 al 15 maggio a Kyoto, in Giappone.

Gli studi, condotti dal dottore Marcello Maida e promossi dalla Uoc di Gastroenterologia diretta da Salvatore Camilleri, riguardano una meta-analisi sulla efficacia delle più recenti metodiche per la preparazione intestinale alla colonscopia e le misure di qualità della colonscopia negli anziani. Entrambi sono frutto di una costante attività di ricerca eseguita all'interno della Uoc in collaborazione con altri gruppi Italiani e finalizzati al miglioramento della qualità della colonscopia e della preparazione intestinale. "I risultati delle ricerche saranno di contributo non solo alla comunità medica, ma direttamente anche ai nostri pazienti, che potranno fruire di una colonscopia di maggiora qualità" - afferma il gastroenterologo Marcello Maida, promotore degli studi. All'interno della Unità Operativa Complessa, oltre a Marcello Maida e al direttore Salvatore Camilleri, operano i medici Michele Manganaro, Gaetano Morreale, Alessandro Vitello, Federica Spatola e il coordinatore Angelo Taci. "Sono soddisfatto del lavoro portato avanti dalla mia Unità Operativa che aggiunge alle attività cliniche e assistenziali dei nostri pazienti, anche attività scientifiche e collaborazioni nazionali e internazionali che danno rilievo non solo al nostro operato, ma anche alla nostra Asp" aggiunge il dottore Camilleri direttore facente funzioni del reparto.

