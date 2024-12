La nuova presidente dell’ordine dei farmacisti di Caltanissetta è Barbara Iraci

Barbara Iraci è la nuova presidente dell’ordine dei farmacisti di Caltanissetta. È la terza donna eletta al timone dell’organismo di rappresentanza dei farmacisti della provincia. Con 30 anni di iscrizione è stata anche tesoriere ed ha assunto altre cariche all’interno di Federfama dove ha portato avanti moltissime iniziative. Dalla farmacia di quartiere al progetto Mimosa contro la violenza sulle donne. Ma anche come fiore all’occhiello del suo impegno insieme ad altri farmacisti ha l’istituzione del Cup di prenotazione nelle farmacie nissene a primi in Sicilia.

Conosciuta per le sue battaglie a favore dei cittadini utenti per offrire servizi a favore della salute, Barbara Iraci è stata come tanti suoi colleghi una farmacista di frontiera durante il Covid. Fu tra le prime farmaciste che iniziato a somministrare i vaccini anti Covid.

«Lavorare al servizio di questa comunità è una missione che accetto con grande gioia ed entusiasmo – ha detto appena eletta -. Il nostro lavoro ha un impatto diretto sulla salute delle persone e in un periodo di continuo cambiamento il ruolo del farmacista diventa sempre più centrale. Non siamo semplici esperti di salute ma anche punto di riferimento dei cittadini».