Missione a Sanremo per due imprenditori nisseni

Ci sarà un po' di Caltanissetta anche a Sanremo quest'anno per la settantesima edizione del festival della canzone italiana. Nessuna canzone, testo, piuttosto che ballerini o comparse niente di tutto questo, ma qualcosa che con l'arte ha comunque a che fare. Uno spot, che andrà in onda nelle pause tra un blocco e l'altro di trasmissione ha due cognomi nisseni.

Urso e Romano, il primo meno famoso in città del secondo. Ma comunque due imprenditori che hanno deciso di mettersi insieme per quest'avventura sanremese. Infatti Umberto Romano rampollo di una conosciutissima famiglia di imprenditori che da generazioni si occupano di grande distribuzione ha deciso di diversificare ed andare a vivere a Lucca per produrre carta insieme al padre Vincenzo.

L'altro è Salvatore Urso che vive a Milano ed è titolare di una lanciatissima società di comunicazione. Hanno ideato progettato e realizzato uno spot che parla internazionale con il dna nisseno come loro amano dire. Un orso polare di peluche sarà il protagonista del lancio di «Suprema» il nuovo brand dell'azienda di cui Umberto Romano è direttore generale.

L'articolo nell'edizione di Caltanissetta del Giornale di Sicilia

