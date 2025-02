Molino Riggi protagonista con le proprie farine a Casa Sanremo

Dopo i tre concerti in occasione dei trent’anni di carriera di Andrea Bocelli in Toscana la scorsa estate, Molino Riggi di Caltanissetta è stato nuovamente protagonista in un evento musicale, il più importante in Italia e tra i più famosi al mondo. Il molino siciliano, infatti, ha gestito un’area esclusiva a Casa Sanremo dove i pizzaioli ufficiali dell’Arena del Gusto Riggi hanno fatto assaporare le proprie creazione agli ospiti e cantanti del Festival.

Casa Sanremo è diventata negli anni un hub per tutti i giornalisti, gli artisti, gli addetti ai lavori che ogni anno confluiscono a Sanremo per il Festival della Canzone Italiana e sviluppa, negli anni, format unici che la rendono meta ambita da professionisti di vari settori. Casa Sanremo, infatti, è il posto in cui il mondo dello spettacolo, della musica, del cinema, della letteratura e del turismo si incontrano in un ambiente ricercato, con salotti da condividere ed angoli di grande esclusività, con la presenza di ospiti di altissima caratura, nazionale ed internazionale.