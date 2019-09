Miss Italia 2019, tra le aspiranti vincitrici anche Jessica di Delia

C'è anche una Deliana tra le finaliste di Miss Italia 2019. Jessica Genova, 22 anni è Miss Rocchetta bellezza Piemonte e Valle d’Aosta e vive a Cuneo ma le sue origini sono siciliane.

La ragazza è nata a Delia, in provincia di Caltanissetta, dove ha trascorso i primi otto anni della sua vita e poi si è trasferita in Piemonte, a Cuneo.

“Mia madre è di Delia e io sono cresciuta lì - racconta Jessica -. I miei nonni invece sono palermitani, e anch’io sono nata a Palermo. In Sicilia non vengo da qualche anno, e mi manca da morire. Ho ancora tanti amici e parenti lì, e non vedo l’ora di poter avere l’occasione di poterli andare a trovare e abbracciarli tutti, con loro il rapporto non è mai cambiato”.

La ventiduenne ha anche frequentato un Accademia di recitazione a Milano, svela che vorrebbe approfondire la sua passione per il “visual merchandiser”. "È la strada che voglio continuare a livello di studi - ha dichiarato la 22enne - perché il mio sogno più grande è la recitazione, passione che ho da quando sono piccola”.

