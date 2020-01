10eLotto, vinti a Gela 250 mila euro con una giocata da 2 euro

La fortuna bacia Gela. Lo scorso martedì, con una giocata di soli due euro, sono stati vinti 250mila euro con un ‘nove’ con oro.

Il podio per la vincita più alta, come riporta l'agenzia Agimeg, spetta a Busalla in provincia di Genova dove al Lotto sono stati vinti 30.200 euro per effetto di una quaterna (quattro terni e sei ambi), sulla ruota di Genova sui numeri 18-22-33-85.

Al secondo posto i 27mila euro vinti a Roma con una quaterna (quattro terni e sei ambi), realizzata sulla ruota di Palermo sui numeri 26-31-48-71-89. Due infine le vincite realizzate nella provincia di Milano (13.500 euro a Milano e 9.750 euro a Bollate).

