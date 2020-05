A Caltanissetta Legambiente raccoglie mascherine e guanti abbandonati

Si è svolta stamattina l'iniziativa di volontariato e sensibilizzazione, promossa da Legambiente Caltanissetta, per la raccolta di mascherine e guanti monouso, abbandonati dai cittadini nelle aree di parcheggio.

In particolare questo appuntamento (ne seguiranno altri) è stato svolto, grazie anche alle autorizzazioni del direttore generale dell'Asp, Alessandro Caltagirone, e del direttore medico P.O.S. Sant'Elia, Pasquale Di Mattia, nei parcheggi prossimi ed interni all'ospedale Sant'Elia.

Per fare le attività di raccolta straordinaria sono state seguite le misure di prevenzione Covid 19, utilizzando guanti, mascherine, pinze raccogli oggetti e sacchi per la raccolta speciale dei rifiuti, nonché il necessario distanziamento tra le persone.

La ditta Dusty (Gestore del servizio di igiene urbana) ha fornito il materiale e posizionato, all'uscita del varco per i pedoni e dei parcheggi, tre carrellati per la raccolta delle mascherine e dei guanti monouso.

In circa 2 ore sono stati raccolti un quantitativo di materiale totale pari ad un paio di sacchi grandi (110 litr).

I parcheggi interni, ad esclusivo servizio dei dipendenti, sono stati trovati abbastanza puliti, mentre disastroso è stato il risultato nei parcheggi esterni ad utilizzo pubblico. Per l'occasione il direttore Pasquale Di Mattia, ha comunicato formalmente a tutti i Direttori/Responsabili di tutte le UU.OO. l'iniziativa in oggetto e ha richiesto

contemporaneamente a tutti i dipendenti del nosocomio di "approfittare di tutte le occasioni per ricordare ai pazienti dimessi e ai visitatori di utilizzare gli appositi contenitori per lo smaltimento dei dispositivi monouso".

All'iniziativa hanno partecipato attivamente i volontari di Legambiente (Ivo Cigna, Giuseppe Salvatore, Grazia Maria Cigna, Marco Albano, Cristian Cavallaro), l'assessore all'ambiente Marcello Frangiamone), rappresentanti politici/attivisti/simpatizzanti del M5S (consigliere comunale Michele Tumminelli, consigliere comunale Lisa Faraci, architetto Filippo Ciancimino, Antonio Campagna), Marcello Bellomo (comitato di quartiere San Francesco-

Stazzone), circolo PD "Faletra" (Carlo Vaginelli).

