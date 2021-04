Tv, il maestro pizzaiolo gelese Danilo Pagano giudice del programma "Pizza Talent Show"

C'è chi vede la pizza come una semplice specialità italiana, ma chi del farla ne fa una vera e propria arte. Questo è il caso del maestro pizzaiolo gelese, nonché presidente della nazionale italiana acrobati pizzaioli, Danilo Pagano. Nato nel 1966 a Gela, Pagano dal 10 al 28 maggio sarà uno dei giudici del programma televisivo, trasmesso su AliceTV, “Pizza Talent Show”. Un talent in cui si affronteranno diversi pizzaioli provenienti da tutte le parti d'Italia.

La storia di Danilo Pagano come pizzaiolo nasce veramente quasi per caso. Dopo essersi trasferito con i genitori da Gela a Ravenna, mentre frequentava le scuole medie, il papà decise di aprire una pizzeria. Durante quel periodo il piccolo Danilo Pagano faceva tutt'altro, la sua vita andava verso la carriera da ciclista.

“Sono più di 35 anni che faccio questo lavoro – dice - , ho iniziato per caso, quando mio padre decise di cambiare il pizzaiolo del suo locale. Quel giorno mi proposi per ricoprire quella figura e da lì in poi l'arte, la professione, o come meglio la si vuol definire, di preparare la pizza divenne la mia vita”.

Il presidente degli acrobati pizzaioli azzurri fonda la nazionale nel 1990 con la quale negli anni a seguire riscontrerà un grandissimo successo. Ancora oggi Pagano, assieme alla sua squadra, partecipa a tantissimi programmi televisivi e competizioni in giro per il mondo: dall'Europa all'Asia, o ancora, in America e in Africa. Insomma, si può dire che il pizzaiolo siciliano porta l'arte del preparare la pizza in modo acrobatico in tutto il mondo. A proposito della nazionale italiana degli acrobati pizzaioli, la squadra è composta sia da uomini e sia da donne, per entrarci si fanno alcune selezioni e a spiegare meglio come funziona è Danilo Pagano: “Per far parte della squadra, i giovani pizzaioli che vogliono provare ad accedere possono contattarci sul sito della nazionale. Qui potranno trovare tutti i nostri contatti e preciso che possono contattarci anche pizzaioli professionisti, ovvero chi lo fa per mestiere. Invece se qualcuno vuole imparare la nostra tecnica, sempre dagli stessi contatti che si trovano sul sito, può partecipare a uno dei nostri corsi. Quest'ultimi sono tenuti solo ed esclusivamente da noi membri della squadra”.

La nazionale degli acrobati pizzaioli rappresenta per alcuni giovani un biglietto da visita di prestigio nel mondo del lavoro, infatti racconta ancora il presidente: “Alcuni dei pizzaioli che hanno fatto parte della squadra, oggi lavorano in giro per il mondo, vi è chi lavora in Australia o in Italia e chi decide di aprire delle pizzerie. Tutto ciò ci rende abbastanza orgogliosi”.

Dunque, come accennato sopra, Danilo Pagano ha partecipato durante la sua lunghissima carriera a molte competizioni con la sua nazionale. Dietro vi è una preparazione faticosa, perché una gara di questo tipo è tutt'altro che semplice. Ecco come funziona: “In una gara, ogni squadra normalmente si esibisce in 10 minuti, in questo arco di tempo si procede a ritmo di musica, mettendo in mostra tutte le abilità e mosse di repertorio. Solitamente si gareggia in due e con diversi tipi di impasti, i quali comprendono anche variazioni di dimensione della pizza. Riusciamo a preparare anche una pizza molto più grande del solito, circa 2 metri e 20 centimetri di larghezza” conclude.

Sarà possibile vedere la trasmissione a cui prenderà parte il maestro pizzaiolo di Gela, il “Pizza Talent Show”, a partire dal 10 fino al 28 maggio, sul canale AliceTV, alle ore 22.

