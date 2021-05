Originario di Gela, Andrea Damante in un video omaggia la sua Sicilia: "Fantastica terra"

Nato a Gela ma cresciuto a Verona, dopo la separazione dei suoi genitori, Andrea Damante è tornato in questi giorni in Sicilia insieme alla sua dolce metà, Elisa Visari.

Archiviata la sua storia d'amore con Giulia De Lellis, Damante si dice felice accanto alla Visari con la quale ha trascorso qualche giorno di relax. Fra le tappe della coppia, Scala dei Turchi. Per l'occasione, Damante ha voluto rendere omaggio alla sua terra d'origine, con un video condiviso su Instagram.

Nel filmato si vede il dj davanti al mare. A corredo del video, Damante ha anche scritto: "Grazie vita , grazie per questi momenti, per questi giorni felici, grazie per avermi fatto crescere, grazie per questa fantastica terra e per la sua energia, grazie per essere tornata più bella che mai".

Una vera e propria dichiarazione d'amore nei confronti dell'Isola quella di Damante, che sogna di diventare presto padre.

"Sogno una famiglia con Elisa - ha detto tempo fa -. Io ho sangue siciliano e voglio diventare papà. Non vedo l’ora ma faremo le cose per bene. E sogno anche il matrimonio, ma c’è tempo".

© Riproduzione riservata